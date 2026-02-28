Жених Магучих попал на видео на чемпионате Украины по легкой атлетике

Украинский бегун Назар Степанов (№105), который является женихом прославленной прыгуньи в высоту Ярославы Магучих, занял четвёртое место в финале 60-метровки с барьерами. 21-летний спринтер не смог завоевать медаль на чемпионате Украины по легкой атлетике в помещения, показав результат 8,16 секунды.

Победу одержал Олег Кукота, преодолевший дистанцию за 7,67 секунды и установивший личный рекорд.

Серебряную награду получил Дмитро Багінський с результатом 7,78 (личный рекорд), "бронзу" выиграл Адам Білоконь, показавший 7,95. Далее в протоколе расположились Денис Слюсар (8,45), а также Валерій Сорока и Роман Манжос, оба завершили финал с результатом 8,86.

Степанов неудачно стартовал, сбив барьер на первых метрах дистанции. Это сразу отбросило его из тройки призеров.

Во время трансляции Степанов несколько раз попал в кадр.

Было видно, что молодой человек очень разочарован своим выступлением.

Назар после забега поздравил победителя, но не стал ждать всех результатов на табло, а сразу уже в раздевалку.

Как сообщал OBOZ.UA, Магучих стартует на чемпионате Украины по легкой атлетике в субботу, 28 февраля. Ярослава в 18:30 выступит в Легкоатлетическом манеже Киевской городской школы высшего спортивного мастерства (Павла Тичини, 18).

