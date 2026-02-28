УкраїнськаУКР
ЧМ по легкой атлетике был остановлен из-за тяжелой травмы знаменитой украинской прыгуньи в высоту. Видео

Знаменитая украинская прыгунья в высоту Екатерина Табашник сильно травмировала левую ногу на чемпионате Украины по легкой атлетике. 31-летняя уроженка Харькова на  Легкоатлетическом манеже Киевской городской школы высшего спортивного мастерства штурмовала высоту на 1.90 м, когда перед самим отталкиванием поставила неудачно ногу.

Катерина упала на мат и долго плакала и корчилась от боли, пока медики пытались ей помочь. Соревнования были остановлены на 15 минут. 

После этого спортсменку было срочно госпитализировано.

Екатерина Табашник: украинская легкоатлетка, выступающая в прыжках в высоту, родилась 15 июня 1994 года в Харькове. В 2023 году она стала призёром континентального первенства в помещении, выиграв "бронзу".

На международном уровне спортсменка начала выступать в 2011 году, когда приняла участие в юношеском чемпионате мира во Франции и остановилась на стадии квалификации. В 2012-м попробовала себя в семиборье на мировом юниорском форуме, но не завершила программу и после этого сосредоточилась исключительно на высоте.

В 2013 году Табашник выиграла чемпионат Европы среди юниоров в Италии с результатом 1,90 м. В 2018-м стала серебряным призёром национального первенства, а на взрослом чемпионате Европы в Берлине заняла пятое место, преодолев 1,94 м.

На европейском первенстве в помещении 2019 года в Глазго она показала 1,97 м и финишировала четвёртой. В 2022 году победила на Иберо-американском чемпионате в Испании с результатом 1,90 м.

18 августа 2022 года в результате артиллерийского обстрела Харькова Вооружёнными силами РФ погибла мать спортсменки. В марте 2023 года на чемпионате Европы в помещении в Стамбуле Табашник преодолела 1,94 м и завоевала "бронзу".

