'Лунин – избранный': СМИ сообщили о решение 'Реала' по вратарю сборной Украины

Руководство мадридского "Реала" намерено сохранить в своем составе вратаря сборной Украины Андрея Лунина. 24-летний футболист получил предложение продлить свое действующее соглашение с "королевским клубом" до лета 2030 года.

Видео дня

Об этом информирует издание El Debate. Отмечается, что наш соотечественник впечатлил тренерский штаб команды во главе с Карло Анчелотти, который отказался от идеи полноценного трансфера взятого в аренду у лондонского "Челси" Кепы Аррисабалаги.

По данным источника, который называет Лунина избранным, украинец окончательно выиграл конкуренцию у испанского вратаря за место в основе команды. Именно Андрей станет №1 в "Реале" во второй половине сезона.

При этом у вратаря "сине-желтых" есть выгодное предложение от одного из клубов английской Премьер-лиги, в котором он сможет получать как большую зарплату, так и больше игрового времени. Однако эта неназванная команда не борется за высокие места в первенстве.

Анчелотти, который недавно подписал новое соглашение с "Реалом" еще на два года, не гарантирует Лунину места в основе в будущем сезоне. Но итальянец считает, что Андрею по силам бороться с Тибо Куртуа, который продолжает восстанавливаться от разрыва крестообразных связок.

Как сообщал OBOZ.UA, Андрей Лунин резко изменил решение относительно своего будущего в мадридском "Реале". Украинца в своих рядах также хочет видеть мюнхенская "Бавария".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!