На замену легенде: 'Бавария' нацелилась на футболиста сборной Украины – СМИ

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин может продолжить карьеру в мюнхенской "Баварии", которая ищет замену легендарному Мануэлю Нойеру. Немецкому голкиперу в марте исполнится 38 лет и он близок к завершению карьеры, поэтому чемпионы Германии находятся в поиске наследника своему многолетнему №1.

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По данным издания Okdiario, выступление Лунина в нынешнем сезоне впечатлило руководство мюнхенцев. Украинец после травмы основного голкипера "Реала" Тибо Куртуа сражался за место в "рамке" с Кепой Аррисабалагой, конкуренцию с которым успешно выиграл.

Именно на Лунина будет делать ставку наставник мадридцев Карло Анечелотти во второй половине сезона. Наш соотечественник после удачных матчей в чемпионате Испании отлично себя проявил в Суперкубке страны, где совершил несколько сейвов и помог команде разгромить каталонскую "Барселону" (4:1).

Контракт Лунина с "королевским клубом" рассчитан до лета 2025 года. "Бавария" намерена провести переговоры с испанскими коллегами относительно трансфера украинца уже в ближайшее летнее трансферное окно, что позволит "Реалу" заработать на футболисте несколько миллионов евро.

Как сообщал OBOZ.UA, в СМИ появилась информация о том, что "Реал" не будет выкупать контракт Кепы у "Челси". Также известно, что к Андрею Лунину проявляют интерес два клуба английской Премьер-лиги.

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