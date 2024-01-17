Лунин изменил решение по своему будущему в 'Реале' – СМИ

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин не намерен покидать мадридский "Реал", контракт с которым у него истекает по окончанию сезона-2024/25, хотя ранее не хотел оставаться в столице Испании. 24-летний уроженец Краснодона хотел бы продолжить карьеру в "королевском клубе", куда он перешел в июне 2018 года за 8,5 миллионов евро.

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Об этом информирует авторитетное издание The Athletic. При этом отмечается, что руководство мадридского клуба пока не выходило с предложением к Лунину переподписать нынешний договор. В то же время известно, что президента "Реала" Флорентино Перес всегда высоко оценивал украинского голкипера.

Также, по данным источника, тренерский штаб "сливочных" еще не принял окончательного решения о том, кто будет защищать ворота команды во второй половине сезона. Лунин сильно впечатлил наставника "Реала" Карло Анчелотти своими прогрессом и игрой в нынешнем сезоне.

Однако тренер вратарей Луис Льопис является поклонником Кепы Аррисбалаги. Именно с ним вступил в перепалку украинец на одной из тренировок перед началом сезона. Однако Лунин превосходит конкурента по показателю предотвращенных голов.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным СМИ, мюнхенская "Бавария" рассматривает Андрея Лунина в качестве замены легендарному Мануэлю Нойеру.

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