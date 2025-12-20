Усик продал свой чемпионский пояс WBC, принадлежавший Фьюри, за один миллион долларов

Непобедимый чемпион мира по боксу Александр Усик пожертвовал свой титульный пояс WBC за один миллион долларов на благотворительность. Все вырученные средства направлены на лечение двухлетнего Матвея Нікітюка, страдающего редкой формой мышечной дистрофии.

Видео дня

Церемония аукциона состоялась 17 декабря в Киеве на мероприятии "Предприниматель года 2025", организованном Forbes Ukraine совместно с фондом Usyk Foundation.

Главным лотом вечера стал чемпионский пояс Усика, который ранее принадлежал Тайсону Фьюри. В ходе торгов артефакт приобрел известный бизнесмен Геннадий Буткевич, а средства пойдут на оплату дорогостоящей терапии для маленького Матвея.

Помимо пояса, Усик участвовал в других лотах аукциона: эксклюзивные встречи, специнтеграции и участие в спортивных и музыкальных проектах, направленные на поддержку армии и гуманитарных инициатив. Общая сумма, собранная украинским бизнесом, превысила 3,7 миллиона долларов, что стало рекордной поддержкой благотворительных проектов фонда Усика.

Напомним, титул чемпиона мира WBC Усик завоевал в 2024 году после исторической победы над британцем Тайсоном Фьюри, став абсолютным чемпионом в супертяжелом весе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!