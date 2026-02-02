Лучшая команда Лиги Европы за бесценок купила футболиста сборной Украины

Победитель основного этапа Лиги Европы французский "Лион" официально объявил о переходе футболиста сборной Украины Романа Яремчука. Наш соотечественник присоединился к "ткачам" на правах арены до конца июня нынешнего года с правом выкупа его контракта у греческого "Олимпиакоса".

Видео дня

Об этом информирует официальный сайт "Лиона". Отмечается, что арендное соглашение обошлось французам в полтора миллиона евро. Если они захотят выкупить контракт нашего нападающего у клуба из Пирея, то должны будут заплатить еще пять миллионов.

В услугах 30-летнего уроженца Львова был лично заинтересован наставник команды Паулу Фонсека, который работал в Украине с донецким "Шахтером". Португальский специалист высоко оценивает умения форварда и надеется на то, что он принесет пользу "Лиону".

"Я очень рад быть здесь и рад воссоединиться с Клинтоном Матой, с которым мы играли в "Брюгге". Я также хорошо знаю Паулу Фонсеку. С нетерпением жду игры перед нашими болельщиками", – прокомментировал переход сам Роман.

В нынешнем сезоне в составе "Олимпиакоса" он сыграл 16 матчей во всех турнирах, в которых отличился четыре раза.

Как сообщал OBOZ.UA, украинский универсал Александр Зинченко покинул лондонский "Арсенал" и подписал контракт с новой командой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!