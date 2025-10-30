Ломаченко 5 словами ответил на вопрос о возвращении на ринг. Видео

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко опроверг слухи о том, что он собирается провести выставочный поединок против легендарного Мэнни Пакьяо. Наш соотечественник в ответ на вопрос журналистов напомнил о том, что он завязал с боксом.

Соответствующее видео было опубликовано на YouTube-канале Izquierdazo Boxeo. Ломаченко пообщался с представителями СМИ во время посещения конгресса Всемирной боксерской организации (WBO), который проходит в эти дни в столице Колумбии Боготе.

"Лома, бой с Пакьяо состоится?" – обратился к украинцу один из журналистов. В ответ Василий откровенно удивился такому вопросу и категорично произнес на английском: "Я закончил с боксом, чувак".

Отметим, что Ломаченко озадачил фанатов своим внешним видом на конгрессе WBО. А бывшая чемпионка мира Алина Шатерникова продемонстрировала фото с соотечественником и рассказала об обсуждении с ними ситуации в родной Украине.

Ранее Василий сумел продать свой роскошный дом в Калифорнии, США, выручив за него 2,47 миллиона долларов. Эта сумма оказалась на 129 тысяч меньше, чем боксер планировал изначально.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце сентября Василий Ломаченко впервые за долгое время был замечен на публике. Двукратный победитель Олимпийских игр посетил боксерский турнир в Измаиле, где фотографировался с участниками и зрителями.

