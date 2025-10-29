'Говорили об Украине': экс-чемпионка мира опубликовала фото с Ломаченко

Бывшая чемпионка мира Алина Шатерникова встретилась в столице Колумбии Боготе с экс-чемпионом в трех весовых категориях Василием Ломаченко. Вице-президентка Лиги профессионального бокса Украины рассказала, что вместе соотечественником обсуждала ситуацию в стране и личную жизнь.

Соответствующее фото Шатерникова опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook. По признанию бывшей спортсменки, вместе с Ломаченко они настолько увлеклись разговором, что не заметили, как ресторан, где они находились, начали готовить к завтраку следующего дня.

"Это был незабываемый вечер с Ломой. Мы встретились в Колумбии и говорили о нашей любимой Украине, о наших семьях, о наших заботах и ​​радостях, о том, как растут и развиваются наши дети. Время пролетело так быстро, что мы заметили это только тогда, когда официанты начали готовить ресторан к завтраку на следующее утро. Спасибо тебе, мой дорогой друг, за твое боксёрское наследие и за твою теплую и добрую душу", – подписала снимок Алина.

Недавно стало известно, что Ломаченко продал свой дом в США за 2,5 миллионов долларов. Также в конце сентября Василий посетил боксерский турнир в Измаиле, удивив своим внешним видом.

Напомним, что Ломаченко завершил карьеру в легком дивизионе (до 61,3 кг). В его активе 18 побед в 21 поединке на профессиональном ринге.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские болельщики назвали Василия Ломаченко "ретранслятором путинской пропаганды" после его заявления о завершении карьеры.

