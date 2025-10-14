Ломаченко проведет сенсационный бой с легендой мирового бокса

Филиппинская легенда бокса Мэнни Пакьяо (62-8-3, 39 KO) готовит громкое возвращение. По словам самого спортсмена, в январе или феврале 2026 года его ждёт "большой, большой бой", а перед этим в декабре он проведёт выставочный поединок в США против украинца Василия Ломаченко (18-3, 12 КО). Об этом изданию Daily Tribune рассказал сам Пакьяо.

Американский представитель боксера Шон Гиббонс подтвердил, что команда уже работает над организацией масштабного поединка в начале следующего года.

Пакьяо, который сейчас находится в Стамбуле, в последний раз выходил на ринг в июле — тогда его 12-раундовый бой с Марио Барриосом за титул чемпиона WBC в полусреднем весе завершился вничью.

Имя следующего соперника пока не раскрывается, но переговоры уже идут. Пакьяо, недавно включённый в Международный зал славы бокса, в декабре отметит 47-летие и по-прежнему стремится вернуть себе чемпионский пояс.

Напомним, после поражения от кубинца Йордениса Угаса в 2021 году Пакьяо объявил о завершении карьеры, однако спустя несколько месяцев вернулся на ринг и вновь напомнил о себе, едва не отобрав титул у Барриоса.

Напомним, что Ломаченко завершил карьеру в легком дивизионе (до 61,3 кг). В его активе 18 побед в 21 поединке на профессиональном ринге. Последний бой Ломаченко провёл в мае 2024 года против Джорджа Камбососа, победив и завоевав два чемпионских титула.

30 сентября Василий впервые за долгое время был замечен на публике. Двукратный победитель Олимпийских игр посетил боксерский турнир в Измаиле, где фотографировался с участниками и зрителями.

Пакьяо в сентября 2021 года решил закончить карьеру и сконцентрироваться на политической карьере. Филиппинский спортсмен собирается баллотироваться в президенты страны.

