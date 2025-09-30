Ломаченко появился на публике и озадачил фанатов внешним видом: как сейчас выглядит экс-боксер. Фотофакт

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко впервые за долгий перерыв был замечен на публике. Двукратный победитель Олимпийских игр посетил боксерский турнир в Измаиле, где фотографировался с участниками и зрителями.

Соответствующие снимки были опубликованы в фан-аккаунте Ломаченко в социальной сети Instagram. "Сегодня (28 сентября – ред.) Василий был на открытом турнире в Измаиле. Храни Господь Василия и его семью", – подписал фото автор страницы.

При этом наибольшее внимание болельщиков привлек внешний вид украинца, который в начале лета нынешнего года объявил о завершении карьеры. Фанаты, которые привыкли видеть бывшего боксера в легкой весовой категории, обратили внимание, что тот набрал несколько килограмм.

"Легенда, видно, набрал веса", "Он столько ограничивал себя, сохранял столько режим, теперь более свободен в этом", "Шайба в порядке у Васи", "Брат сейчас воюет с двойным гамбургером и кока-колой зеро", "Ого, килограммов 70, если не 75", – пишут в комментариях.

Напомним, что Ломаченко завершил карьеру в легком дивизионе (до 61,3 кг). В его активе 18 побед в 21 поединке на профессиональном ринге.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские болельщики назвали Василия Ломаченко "ретранслятором путинской пропаганды" после его заявления о завершении карьеры.

