'Уже больше на попа становится похож'. Ломаченко поразил внешним видом на ежегодной конференции WBO. Фотофакт

Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях Василий Ломаченко стал объектом обсуждений после появления на фото с абсолютным чемпионом мира Теренсом Кроуфордом. Снимок вызвал бурную реакцию фанатов из-за внешнего вида украинца.

Конференция WBO в Боготе, где и была сделана фотография, проходит с 27 по 31 октября и собрала многих звёзд мирового бокса.

Кроуфорд опубликовал совместное фото в Instagram, на котором оба боксёра стоят обнявшись. Однако внимание пользователей привлек не сам факт встречи, а то, как сильно изменился Ломаченко после перерыва в карьере.

В комментариях под снимком сразу посыпались ироничные отклики: "Ха-ха, он переходит в тяжелый вес", – написал один из пользователей. "Лома съел своих соперников", – пошутил другой. "Лома хорошо отъедается", – добавил третий.

Украинские болельщики подхватили тему и в соцсетях: "Как-то сильно Ломаченко отъелся, а прошло не так много времени, как закончил", "Уже больше на попа становится похож", "Такое ощущение, что Кроуфорд сфоткался с Васей из жалости – типа я легенда, а ты лузер", – написали юзеры.

Были и те, кто напомнил, что вне зависимости от формы Ломаченко остаётся великим спортсменом: "Вася один из лучших боксёров нашего времени... здоровья ему", – написал один из поклонников.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Василий сумел продать свой роскошный дом в Калифорнии, США, выручив за него 2,47 миллиона долларов. Эта сумма оказалась на 129 тысяч меньше, чем боксер планировал изначально.

30 сентября Ломаченко впервые за долгое время был замечен на публике. Двукратный победитель Олимпийских игр посетил боксерский турнир в Измаиле, где фотографировался с участниками и зрителями.

