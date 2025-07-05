'Ливерпуль' пошел на беспрецедентный поступок после гибели в автокатастрофе Диогу Жоты

"Ливерпуль" выплатит семье Диогу Жоты оставшуюся сумму по контракту. Английский футбольный клуб взял на себя обязательства по двум годам соглашения, которые были указаны в договоре.

Видео дня

"Красные" глубоко переживают потерю своего лидера, и реакция клуба на его гибель выходит далеко за рамки формального соболезнования, пишет Record. Представители клуба — как игроки, так и тренерский штаб и руководство — лично прибыли в португальский Гондомар на церемонию прощания.

Уже в четверг клуб выпустил официальное заявление, в котором выразил намерение "увековечить" 20-й номер Жоты — в память о его вкладе в завоевание чемпионства Премьер-лиги в этом сезоне, ставшего для "Ливерпуля" двадцатым в истории.

Болельщики клуба также массово призывают в соцсетях вывести 20-й номер из обращения, под которым Жота выступал на протяжении пяти сезонов и с которым он завоевал четыре трофея.

Возле стадиона "Энфилд" тысячи людей пришли к мемориалу, принося цветы, шарфы, футболки и фотографии. В частности, бывший капитан команды Джордан Хендерсон сегодня тоже пришёл почтить память португальца — и не смог сдержать слёз.

Как сообщал OBOZ.UA, Жота погиб в результате автокатастрофы, которая произошла в ночь на 3 июля в Испании.

Авария случилась на 65-м километре автомагистрали A-52 неподалёку от города Сернадилья. По предварительной информации, причиной происшествия стал разрыв колеса, после чего автомобиль вылетел с трассы, перевернулся и загорелся.

В момент аварии вместе с Жотой в автомобиле находился его брат Андре Силва. Машина, предположительно Lamborghini, полностью сгорела. Видео с места трагедии, снятое в первые минуты после ДТП, опубликовало издание 24 Horas — на кадрах видно, как автомобиль охвачен огнём.

Всего за 10 дней до трагедии Жота женился на своей возлюбленной Руте. При этом у пары есть трое детей. 8 июня Диогу в составе сборной Португалии выиграл Лигу наций.

В составе "Ливерпуля" португалец провел 182 матча и забил 65 голов, став победителем Премьер-лиги в сезоне 2024/2025.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!