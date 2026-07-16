Лидер сборной Англии раскрыл детали перепалки с Месси во время полуфинала ЧМ-2026. Видео

Лидер сборной Англии Джуд Беллингем устроил перепалку со звездным Лионелем Месси во время полуфинального матча чемпионата мира-2026. Британец признался, что обсуждал с аргентинским суперфорвардом один из эпизодов, в котором, по его мнению, было несправедливо зафиксировано нарушение правил.

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Об этом футболист мадридского "Реала" рассказал в интервью испанскому изданию AS. По его словам, Месси также жаловался на слишком жесткую игру англичан против него, однако Беллингем в ответ подчеркнул, что тот является лидером сборной Аргентины, из-за чего и приковывает внимание соперников.

"Разговор с Месси? Слушайте, мы обсуждали просто фол. Я уверен, что найдутся те, кто раздует из этого целую историю, но это просто мелочи. Я ему сказал, что до того нарушения, которое с нашей стороны зафиксировал судья, был другой фол. Месси ответил: "А что по тому, как вы действуете против меня?". Я ему ответил, что он достаточно сильный, чтобы это выдержать", – прокомментировал Беллингем.

Напомним, Англия проиграла Аргентине в полуфинале ЧМ-2026, открыв счет в матче, и сыграет с Францией в игре за третье место турнира.

Как сообщал OBOZ.UA, Международная федерация футбола (ФИФА) внесла изменения в правила проведения финала чемпионата мира-2026.

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