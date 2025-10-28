Легенда 'Динамо' потребовал от Шовковского 'поставить Ярмоленко на место'

Легендарный футболист киевского "Динамо" Йожеф Сабо призвал нынешнего главного тренера команды Александра Шовковского жестко осадить ветерана Андрея Ярмоленко. Бывший наставник "бело-синих" и сборной Украины отметил, что футболиста нужно "поставить на место" на фоне слухов о конфликте внутри столичного коллектива.

Такое мнение Сабо выразил в интервью изданию "Украинский футбол". Участник чемпионата мира 1966 года подчеркнул, что во взаимоотношениях с Ярмоленко Шовковский должен проявить принципиальность и продемонстрировать свой статус в команде, не давая подопечному возможность ставить себя выше тренера.

"Уйдет ли Шовковский сам в отставку? Нет. Он не захочет терять работу. У Шовковского не может быть порядка в команде, потому что он слишком мягкий. Ну, он не может стукнуть кулаком по столу. В футболе так быть не должно. Шовковский уже давно должен был поставить Ярмоленко на место. Зачем он его тогда возвращал в "Динамо" в 34 года? Я не знаю, какой у Шовковского тренировочный процесс, но многие футболисты "Динамо" просто выпадают и выглядят очень слабо физически", – сказал Сабо.

Напомним, что 5 октября Шовковский не смог объяснить, почему Ярмоленко не попал в заявку на домашний матч 8-го тура УПЛ против "Металлиста 1925". На традиционной послематчевой пресс-конференции наставник посоветовал об этом "спрашивать у самого Андрея".

Позже известный журналист Игорь Цыганык подтвердил, что капитан киевского "Динамо" действительно конфликтует с главным тренером. При этом после поражение в Лиге конференций от английского "Кристал Пэлас" Ярмоленко не вернулся в Украину, из-за чего не попал в заявку на поединок против "Металлиста-1925" в национальном первенстве.

Как сообщал OBOZ.UA, Андрей Ярмоленко впервые прокомментировал конфликт с Александром Шовковским в киевском "Динамо". Также в СМИ появилась информация о том, что футболист может стать играющим тренером команды.

