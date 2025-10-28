УкраїнськаУКР
Легенда "Динамо" потребовал от Шовковского "поставить Ярмоленко на место"

Легендарный футболист киевского "Динамо" Йожеф Сабо призвал нынешнего главного тренера команды Александра Шовковского жестко осадить ветерана Андрея Ярмоленко. Бывший наставник "бело-синих" и сборной Украины отметил, что футболиста нужно "поставить на место" на фоне слухов о конфликте внутри столичного коллектива.

Такое мнение Сабо выразил в интервью изданию "Украинский футбол". Участник чемпионата мира 1966 года подчеркнул, что во взаимоотношениях с Ярмоленко Шовковский должен проявить принципиальность и продемонстрировать свой статус в команде, не давая подопечному возможность ставить себя выше тренера.

"Уйдет ли Шовковский сам в отставку? Нет. Он не захочет терять работу. У Шовковского не может быть порядка в команде, потому что он слишком мягкий. Ну, он не может стукнуть кулаком по столу. В футболе так быть не должно. Шовковский уже давно должен был поставить Ярмоленко на место. Зачем он его тогда возвращал в "Динамо" в 34 года? Я не знаю, какой у Шовковского тренировочный процесс, но многие футболисты "Динамо" просто выпадают и выглядят очень слабо физически", – сказал Сабо.

Напомним, что 5 октября Шовковский не смог объяснить, почему Ярмоленко не попал в заявку на домашний матч 8-го тура УПЛ против "Металлиста 1925". На традиционной послематчевой пресс-конференции наставник посоветовал об этом "спрашивать у самого Андрея".

Позже известный журналист Игорь Цыганык подтвердил, что капитан киевского "Динамо" действительно конфликтует с главным тренером. При этом после поражение в Лиге конференций от английского "Кристал Пэлас" Ярмоленко не вернулся в Украину, из-за чего не попал в заявку на поединок против "Металлиста-1925" в национальном первенстве.

Как сообщал OBOZ.UA, Андрей Ярмоленко впервые прокомментировал конфликт с Александром Шовковским в киевском "Динамо". Также в СМИ появилась информация о том, что футболист может стать играющим тренером команды.

