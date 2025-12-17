Осталось всего 14 дней: как украинцы могут вернуть себе уплаченные налоги

Украинцы до 31 декабря могут подать декларацию об имущественном состоянии и доходах и получить налоговую скидку – возврат части уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) за 2024 год. Отмечается, что это касается официально трудоустроенных граждан, которые имеют документально подтвержденные расходы, предусмотренные законодательством.

Об этом сообщает Государственная налоговая служба (ГНС). Украинцы, которые официально работали в 2024 году, еще имеют возможность вернуть часть уплаченных налогов.

Речь идет о налоговой скидке – это законный механизм компенсации части налога на доходы физических лиц, который позволяет уменьшить налоговую нагрузку за счет определенных подтвержденных расходов. Впрочем, времени для этого осталось совсем немного.

Подать декларацию об имущественном состоянии и доходах за 2024 год можно только до 31 декабря включительно. После этой даты право на налоговую скидку за прошлый год теряется и не переносится на следующие периоды. Налоговая скидка – это возврат части уже уплаченного НДФЛ, который удерживался из заработной платы в течение года. Воспользоваться ею могут все граждане, которые:

имели официальный доход в виде заработной платы;

уплачивали налог на доходы физических лиц;

имеют документы, подтверждающие расходы, разрешенные для включения в налоговую скидку.

При этом скидка применяется исключительно к доходам в виде зарплаты – другие виды доходов (предпринимательские, инвестиционные и т.д.) в этом механизме не учитываются. Перечень расходов, которые позволяют вернуть часть налогов, является достаточно широким. В декларации за 2024 год можно указать:

оплату обучения – за себя или членов семьи первой степени родства, а также за лицо, над которым установлена опека или попечительство, если средства уплачены украинским учебным заведениям;

– за себя или членов семьи первой степени родства, а также за лицо, над которым установлена опека или попечительство, если средства уплачены украинским учебным заведениям; пожертвования и благотворительные взносы – в пользу неприбыльных организаций, но в пределах не более 4% от общего годового дохода;

– в пользу неприбыльных организаций, но в пределах не более 4% от общего годового дохода; проценты по ипотечному жилищному кредиту – часть суммы, уплаченной банку;

– часть суммы, уплаченной банку; страховые и пенсионные взносы – по договорам долгосрочного страхования жизни и негосударственного пенсионного обеспечения;

– по договорам долгосрочного страхования жизни и негосударственного пенсионного обеспечения; расходы на вспомогательные репродуктивные технологии – в пределах трети годового дохода в виде заработной платы;

– в пределах трети годового дохода в виде заработной платы; оплату государственных услуг , связанных с усыновлением ребенка, включая уплату государственной пошлины;

, связанных с усыновлением ребенка, включая уплату государственной пошлины; расходы на переоборудование транспортного средства для использования биотоплива, газа или других альтернативных видов топлива;

для использования биотоплива, газа или других альтернативных видов топлива; расходы на строительство или приобретение доступного жилья;

аренду жилья для внутренне перемещенных лиц – при условии соблюдения определенных законодательством требований.

– при условии соблюдения определенных законодательством требований. приобретение акций предприятий-резидентов Дія Сити.

Все расходы должны быть подтверждены документально – договорами, квитанциями, чеками или платежными поручениями. Подать декларацию можно несколькими способами:

через Электронный кабинет налогоплательщика – самый быстрый и удобный вариант, позволяющий заполнить декларацию онлайн и прикрепить скан-копии документов;

– самый быстрый и удобный вариант, позволяющий заполнить декларацию онлайн и прикрепить скан-копии документов; лично в органе ГНС по месту регистрации;

по месту регистрации; по почте – заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении (важно отправить заранее, чтобы декларация поступила до 31 декабря).

После подачи декларации налоговая служба проводит проверку данных. Сумма налоговой скидки перечисляется на банковский счет плательщика в течение 60 календарных дней с момента подачи декларации. Размер возврата может составлять от нескольких сотен до десятков тысяч гривен – все зависит от суммы расходов и размера уплаченного НДФЛ.

