Шовковский будет уволен из 'Динамо'? СМИ назвали условия и нового главного тренера

В киевском "Динамо" назревает возможная тренерская рокировка. По данным Telegram-канала "Динамо Киев Inside" будущее Александра Шовковского напрямую зависит от ближайших матчей команды. Особенно на судьбу тренера будут влиять результаты поединков против принципиального соперника (донецкого "Шахтера").

Источники утверждают, что владельцы "Динамо" пока не планируют немедленного увольнения главного тренера, однако готовы изменить позицию при новых неудачах. В случае провала именно тогда может быть задействован "план Б" — команду доверят Андрею Ярмоленко, который сейчас формально занимает должность спортивного директора, но, по информации инсайдеров, утратил интерес к этой роли и готов вернуться на поле в ином статусе.

Отмечается, что вдохновением для руководства послужили примеры из "Милана" и "Челси", где в прошлом успешный переход к роли тренера совершали Рууд Гуллит и Джанлука Виалли.

Ранее в СМИ появилась информация, что Ярмоленко оказывает очень существенное влияние на игроков команды благодаря своему авторитету. При этом главный тренер "бело-синих" Александр Шовковский не имеет подобного статуса в клубной раздевалке среди своих подопечных.

Напомним, что 5 октября Шовковский не смог объяснить, почему Ярмоленко не попал в заявку на домашний матч 8-го тура УПЛ против "Металлиста 1925". На традиционной послематчевой пресс-конференции наставник посоветовал об этом "спрашивать у самого Андрея".

Позже известный журналист Игорь Цыганык подтвердил, что капитан киевского "Динамо" действительно конфликтует с главным тренером. При этом после поражение в Лиге конференций от английского "Кристал Пэлас" Ярмоленко не вернулся в Украину, из-за чего не попал в заявку на поединок против "Металлиста-1925" в национальном первенстве.

