Холодная война была не только борьбой США и СССР за влияние. Это было противостояние свободы и демократии с тоталитаризмом. Именно благодаря ему Западная Европа сохранила свободу, а после победы США в Холодной войне демократию, независимость и шанс на будущее получила Восточная Европа — в частности Украина.

Видео дня

Далее текст на языке оригинала.

Владімір Путін ніколи не приховував, що прагне реваншу за цю поразку своїх імперських попередників. Саме на це були спрямовані його зусилля протягом десятиліть перебування при владі. Парадоксально, але в момент, коли ці спроби наблизилися до повного краху — після провалу блискавичної війни проти України — він отримав підтримку частини політиків у США. Країни, яка свого часу стала головною причиною ненависної йому поразки в Холодній війні.

Сумнозвісні "28 пунктів" у різних редакціях — це проєкт "гарячого миру": світу, де сильні нав’язують свою волю, а цінності поступаються інтересам. Такий "мир" небезпечний не лише для України. У ньому не буде місця ані незалежній демократичній Україні, ані демократичній Європі. Тому недопущення російського реваншу — спільне завдання всього демократичного Заходу.