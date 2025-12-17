В Украине резко сократилось количество пенсионеров: сколько осталось и что произошло

В Украине несмотря на то, что количество плательщиков единого соцвзноса (ЕСВ) фактически сравнялось с количеством пенсионеров, значительно уменьшается численность последних. За последние пять лет количество пенсионеров сократилось на 1 млн человек.

Как говорится в материале OBOZ.UA, когда принимали решение о повышении требований к стажу, в Украине было 11,7 млн пенсионеров. И уже тогда наблюдалась тенденция по уменьшению их количества. Сейчас в Украине 10 млн 199 тыс. пенсионеров.

Как менялось количество пенсионеров (по состоянию на октябрь каждого года):

2018 – 11 млн 437 тыс.

2019 – 11 млн 349 тыс.

2020 – 11 млн 219 тыс.

2021 – 10 млн 945 тыс.

2022 – 10 млн 726 тыс.

2023 – 10 млн 539 тыс.

2024 – 10 млн 342 тыс.

2025 – 10 млн 199 тыс.

Сокращение количества украинских пенсионеров – следствие длительной войны, оккупации территорий, проблем в системе здравоохранения и тому подобное. В прошлом году появилось 436 тыс. новых пенсионеров. Что интересно, эта цифра почти не отличается от количества пенсий, назначенных в 2015 году – 435,9 тыс. То есть численность новых пенсионеров почти не меняется на протяжении лет, в то же время их общее количество стремительно уменьшается.

Кроме того, в Украине происходит общая депопуляция. Самыми быстрыми темпами сокращается количество новорожденных, однако также из-за роста уровня смертности, сокращения продолжительности жизни уменьшается количество пенсионеров.

Еще в 2020-м в Украине было 11,2 млн пенсионеров, в 2021-м – менее 11 млн, а уже в 2024-м их количество сократилось до 10,1 млн. Такими темпами уже в следующем году в Украине будет менее 10 млн пенсионеров. В 2017-м, когда одобряли реформу, в Украине было около 12 млн пенсионеров. То есть количество тех, кто получает выплаты, уменьшилось на 2 млн человек.

В Европейском Союзе мужчины в среднем выходят на пенсию в 64,3, а женщины – в 63,5 года. При этом большинство стран установили возраст выхода на заслуженный отдых в 65 лет. Даже богатые страны не могут позволить себе низкого возраста выхода на пенсию. В Украине соотношение работающих к пенсионерам уже на уровне один к одному.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине с января 2026-го минимальная пенсия вырастет на 234 грн – до 2 595 грн. В то же время максимальная пенсия повысится на 2,3 тыс. грн – до 25 950 грн. Кроме того, в следующем году, в марте, проведут индексацию пенсий (примерно на 15%).

