"Квартира полностью разрушена": украинская звезда тенниса рассказала о ракетном ударе по ее дому и о том, как она себя чувствует после атаки

Известная украинская теннисистка Даяна Ястремская рассказала, как узнала о ракетном ударе россиян в ночь на 12 сентября, в результате которого была разрушена квартира ее семьи в Одессе. Также бывшая 21-я ракетка мира и полуфиналистка Australian Open призналась, что то, что она увидела среди руин, дало ей надежду и силы не прекращать борьбу.

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"Я проснулась в пять утра из-за видеозвонка от отца, и он сказал мне, что ночью российская ракета "Калибр" попала в наш дом в Одессе. Потом мне сказали, что квартира полностью разрушена. Первые несколько секунд я не могла по-настоящему понять и осознать, что это значит. Потом я увидела фотографии, видео – и поняла, что квартиры больше нет", – рассказала BBC Sport Даяна.

Но каким-то чудом в огне и разрушениях "выжил" полотенце с французского турнира Grand Slam "Ролан Гаррос". И это стало своеобразным знаком для 26-летней украинки.

"Когда я увидела это полотенце среди всех этих разрушений, сначала это казалось почти нереальным. Для кого-то это просто полотенце. Но для меня этот "Ролан Гаррос" – это моя жизнь, мой путь, мои мечты, мои победы, мои поражения, вся моя жизнь, понимаете?" – пояснила Ястремская.

"И в тот момент, когда я его увидела, он стал для меня символом. Символом того, что борьба продолжается, даже когда вокруг все разрушено", – отметила Даяна.

В результате удара РФ по дому Ястремской в ​​Одессе 12 сентября были полностью разрушены верхние этажи многоэтажки. Также взрывной волной повредили соседние жилые дома и газопровод низкого давления.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что сербский тренер обрадовался удару по Одессе и получил мгновенное наказание.

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