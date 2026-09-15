"Браво, Россия! Пусть сдадутся!" Сербский тренер обрадовался удару по Одессе и получил мгновенную карму

Сербский тренер по теннису Владимир Одобашич был исключен из состава Global Professional Tennis Coach Association (GPTCA) после своих скандальных комментариев в социальной сети Instagram. Бывший спортсмен выразил восторг ударами России по Одессе, комментируя фото и видео, которые опубликовала украинка Даяна Ястремская.

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Одобашич восхитился действиями страны-агрессорки и цинично посмеялся над нашей соотечественницей, чья квартира попала под обстрел. В частности, серб в совершенно неприемлемой форме потребовал от Украины сдаться российским оккупантам, пишет портал "Главком".

"Браво, Россия! Пусть они сдадутся и прекратят войну; Сербия и Россия победили. Никакого ЕС, никакого НАТО", – писал Одобашич. После волны критики он удалил скандальные комментарии.

После того, как украинские журналисты обратили внимание общественности на действия серба, GPTCA отобрала у него тренерскую лицензию.

Напомним, что Россия нанесла ракетный удар по Одессе в ночь на 12 сентября. В результате прямого попадания "Калибра" серьезно пострадал жилой дом, в результате чего была полностью разрушена квартира Ястремской. Всего пострадали как минимум 35 человек, среди них – пятимесячный ребенок.

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