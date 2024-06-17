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Кто вместо Миколенко? Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч с Румынией на Евро-2024

Александр Чеканов
Спорт Oboz
1 минута
1,3 т.
Кто вместо Миколенко? Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч с Румынией на Евро-2024

Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров не удивил стартовым составом на первый матч команды на чемпионате Европы 2024 года в Германии. Наставник "сине-желтых" решил выпустить на игру с Румынией с первых минут тех 11 игроков, которых и ожидали увидеть эксперты.

Видео дня

Поединок проходит 17 июня. Встречу принимает стадион "Альянц Арена" в Мюнхене. OBOZ.UA ведет онлайн-трансляцию матча Украина – Румыния. Начало игры – в 16:00 по киевскому времени.

Кто вместо Миколенко? Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч с Румынией на Евро-2024
Кто вместо Миколенко? Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч с Румынией на Евро-2024

Как и ожидалось, место в воротах занял голкипер "Реала" Андрей Лунин. Кроме того, место травмированного Виталия Миколенко на левом фланге закрывает Александр Зинченко, который в лондонском "Арсенале" занимает именно эту позицию. В опорной зоне сыграет капитан команды Тарас Степаненко.

Кто вместо Миколенко? Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч с Румынией на Евро-2024

Стартовый состав сборной Украины: 23. Андрей Лунин, 17. Александр Зинченко, 22. Николай Матвиенко, 13. Илья Забарный, 2. Ефим Конопля, 6. Тарас Степаненко (к), 19. Николай Шапаренко, 10. Михаил Мудрик, 14. Георгий Судаков, 15. Виктор Цыганков, 11. Артём Довбик.

Кто вместо Миколенко? Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч с Румынией на Евро-2024

Как сообщал OBOZ.UA, Европейский футбольный союз (УЕФА) выдал запрет на использование болельщиками российских флагов на матчах Евро-2024 с участием сборной Украины.

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