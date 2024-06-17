Кто вместо Миколенко? Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч с Румынией на Евро-2024

Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров не удивил стартовым составом на первый матч команды на чемпионате Европы 2024 года в Германии. Наставник "сине-желтых" решил выпустить на игру с Румынией с первых минут тех 11 игроков, которых и ожидали увидеть эксперты.

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Поединок проходит 17 июня. Встречу принимает стадион "Альянц Арена" в Мюнхене. OBOZ.UA ведет онлайн-трансляцию матча Украина – Румыния. Начало игры – в 16:00 по киевскому времени.

Как и ожидалось, место в воротах занял голкипер "Реала" Андрей Лунин. Кроме того, место травмированного Виталия Миколенко на левом фланге закрывает Александр Зинченко, который в лондонском "Арсенале" занимает именно эту позицию. В опорной зоне сыграет капитан команды Тарас Степаненко.

Стартовый состав сборной Украины: 23. Андрей Лунин, 17. Александр Зинченко, 22. Николай Матвиенко, 13. Илья Забарный, 2. Ефим Конопля, 6. Тарас Степаненко (к), 19. Николай Шапаренко, 10. Михаил Мудрик, 14. Георгий Судаков, 15. Виктор Цыганков, 11. Артём Довбик.

Как сообщал OBOZ.UA, Европейский футбольный союз (УЕФА) выдал запрет на использование болельщиками российских флагов на матчах Евро-2024 с участием сборной Украины.

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