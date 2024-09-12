Вратарь сборной Украины находится на просмотре в 'Челси', – источник

Голкипер юношеской сборной Украины Владислав Крапивцов может стать игроком "Челси", сообщает журналист и блогер Игорь Бурбас. 19-летний воспитанник "Днепра" находится на просмотре в резервной команде лондонского клуба. Контракт с ним еще не подписан.

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Крапивцов стал настоящим героем Евро-2024 U-19. Владислав провел два сухих матча из четырех на турнире и вошел в символическую сборную ЧЕ.

С июля находится без клуба в статусе свободного агента.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее английский футбольный клуб "Саутгемптон" был вынужден отказаться от трансфера Крапивцова. По сообщениям СМИ, Влад якобы не набрал нужное количество баллов по принятой в Англии системе для получения подтверждения визы.

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