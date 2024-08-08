Играть не будет: в 'Реале' определились с судьбой вратаря сборной Украины

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин в случае отказа от ухода из мадридского "Реала" не будет выходить на матчи в испанском первенстве и Лиге чемпионов. Наш соотечественник сможет получить игровое время только в национальном кубке, причем это может не касаться решающих стадий.

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Об этом информирует портал Relevo. По его данным, главный тренер "Реала" Карло Анчелотти уже довел свою позицию до нашего соотечественника. Итальянский специалист также подтвердил, что основным вратарем без замен будет Тибо Куртуа, который вместе с командой откроет сезон матчем за Суперкубок УЕФА 14 августа.

Это означает, что Лунин сможет выйти на поле не раньше января будущего года, когда "Реал" начнет выступления в кубке Испании с раунда 1/32 финала.

Украинец все еще не определился со своим будущим. Он так и не поставил подпись под новым контрактом с "королевским клубом", однако и не ведет переговоров относительно трансфера в другую команду. Действующее соглашением между Андреем и "Реалом" заканчивается летом-2025.

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