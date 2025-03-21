Конкурент Лунина в 'Реале' назвал позором гол Украины в матче Лиги наций

Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа назвал позорным пропущенный третий гол от украинцев в первом матче плей-офф Лиги наций. Голкипер "красных дьяволов" напомнил, что наши соотечественники воспользовались абсолютным хаосом в обороне соперника после розыгрыша углового.

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Об этом Куртуа заявил в интервью журналистам после игры в Мурсии, пишет портал walfoot.be. Вратарь мадридского "Реала" и конкурент нашего Андрея Лунина также выразил уверенность в победе своей команды с нужным счетом в поединке против украинцев на своем поле.

"Они забили с углового, сделав счет 3:1, и это позор. Нам нужно сохранять спокойствие, анализировать, и я уверен, что в воскресенье мы сыграем лучше. Если мы забьем гол, последует и второй. У нашей команды определенно достаточно качеств, чтобы исправить этот результат. Я уверен, что мы можем победить дома со счетом 2:0 или 3:0. Нам всем нужно сделать немного больше, и тогда все будет хорошо", – сказал Куртуа.

Напомним, украинцы обыграли бельгийцев в первом матча 3:1. Теперь 23 марта команды сыграют в Генке. OBOZ.UA рассказал, где смотреть матча Бельгия – Украина. Начало встречи – в 21:45 по киевскому времени.

Как сообщал OBOZ.UA, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров назвал переломный для команды момент матча плей-офф Лиги наций с Бельгией.

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