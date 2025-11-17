Когда сборная Украины сыграет в плей-офф отбора ЧМ-2026: даты матчей и потенциальные соперники

Сборная Украины по футболу в решающем поединке первого этапа отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года обыграла команду Исландию. В шестом туре квалификации подопечные Сергея Реброва победили соперников в Варшаве, забив два мяч в последние 10 минут, пробились в стыковые матчи.

Видео дня

"Сине-желтые" вновь сыграют в плей-офф к первенству планеты после 2022 года, когда под руководством Александра Петракова в полуфинале обыграли Шотландии, но затем проиграли Уэльсу после обидного автогола Андрея Ярмоленко.

Теперь украинская команда попытается пройти стыки и впервые за 20 лет сыграть на главном турнире четырехлетия. Во время жеребьевки плей-офф подопечные Реброва попадут в число сеянных, а среди вероятных соперников наших футболистов Уэльс или Северная Македония, Швеция, Северная Ирландия, Румыния.

Полуфинальные матчи состоятся 26 марта будущего года. А решающие поединки за путевки на первенстве в США, Мексике и Канаде – 31 марта. Отметим, что украинская сборная будет хозяйкой первого стыка.

Добавим, что для "сине-желтых" это будет шестая попытка пробиться на ЧМ через плей-офф. Еще ни разу украинцам не удавалось преодолеть этот барьер.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!