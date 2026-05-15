Когда и где смотреть финал Свитолиной в Риме: расписание трансляций и время начала матча

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в третий раз в карьере сыграет в финале турнира категории 1000 Женской теннисной ассоциации (WTA) в Риме. Накануне наша соотечественница в драматичном матче обыграла польку Игу Швентек, которая занимает второе место в мировом рейтинге.

Соперницей одесситки станет американка Коко Гауфф. Поединок состоится в суббота, 16 мая, а его начало состоится не ранее 18:00 по киевскому времени.

Увидеть прямую трансляцию поединка можно будет благодаря сервису WTA TV.

Свитолина и Гауфф пять раз встречались друг с другом, причем неизменно на хардовом покрытии, а не на грунте, который используется в столице Италии. Три победы одержала украинка, а два матча остались за американкой.

В нынешнем сезоне соперницы провели уже два очных матча. Оба раза сильнее была Элина. В четвертьфинале Australian Open она выиграла 6:1, 6:2, а в Дубай триумф нашей соотечественнице дался намного сложнее – 6:4, 6:7, 6:4.

Победительница римского финала получит 1000 очков в мировой рейтинг и 1,055 млн долларов призовых. Свитолина дважды выигрывала турнир в 2017 и 2018 годах.

