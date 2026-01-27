Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина в блестящем стиле вышла в полуфинал первого в сезоне турнира серии Большого шлема – Australian Open-2026. Наша соотечественница просто поиздевалась над третьей ракеткой мира Коко Гауфф из США – 6:1, 6:2.

Соперницы провели на котре 59 минут. За это время 31-летняя одесситка четыре раза подала навылет, выиграла 12 активных розыгрышей и реализовала шести из семи брейкпоинтов. В свой пассив наша теннисистка записала 16 невынужденных ошибок.

Свитолина откровенно доминировала на корте с первых же розыгрышей. Украинка навязала американке свой теннис, вынуждая соперницу постоянно ошибаться. Гауфф попыталась вернуться в матч, запросив перетягивание своих ракеток, однако это никак не повлияло на ход встречи.

Таким образом, Элина впервые в карьере вышла в полуфинал мейджора в Мельбурне. Ее соперницей в битве за путевку в решающий поединок турнира станет первый номер мирового рейтинга Арина Соболенко из Беларуси.

С фанаткой самопровозглашенного президента Александра Лукашенко у нашей соотечественницы крайне негативная статистика – лишь одна победа в шести матчах.

