Свитолина обыграла 4-ю ракетку мира и вышла в финал супертурнира в ОАЭ, проиграв сет 13:15

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина пробилась в финал супертурнира с призовым фондом 4 млн долларов, который принимает Дубай. Наша соотечественница в эпичном противостоянии с четвертой ракеткой мира Коко Гауфф добыла победу в трех партиях – 6:4, 6:7, 6:4.

Соперницы провели на корте чуть больше трех часов. За это время Свитолина три раза подала навылет, реализовала половину (четыре из восьми) брейкпоинтов и допустила две двойные ошибки.

Наиболее эмоциональным был второй сет. После победы украинки в первом теннисистки пришли во второй партии к решающему тайбреку до 10 очков или разницы в два. В итоге Элина уступила сопернице 13:15, что не помешало ей одержать итоговую победу.

Для 31-летней одесситки выход в финал турнира в ОАЭ второй в нынешнем сезоне. В январе Элина выиграла титул в новозеландском Окленде. Соперницей украинки в решающем матче в Дубае станет американка Джессика Пегула.

