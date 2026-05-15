Свитолина сенсационно вышла в финал супертурнира в Риме, обыграв третью ракетку мира. Видео

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина (№10 WTA) неожиданно обыграла третью ракетку мира Игу Швентек из Польши в полуфинале турнира WTA 1000 в Риме с призовым фондом 7 228 080 евро. Более чем двухчасовой поединок на итальянском грунтовом турнире завершился со счетом 4:6, 6:2, 2:6.

Перед встречей букмекеры единогласно прогнозировали успех польской спортсменки.

Начало встречи получилось нервным для Свитолиной. У украинки не проходила первая подача, из-за чего ей постоянно приходилось играть через затяжные розыгрыши и спасать сложные геймы на своей подаче. Уже в третьем гейме Элина допустила брейк и позволила Швентек повести 3:1.

При этом украинка сразу ответила обратным брейком. Свитолина под ноль забрала подачу соперницы и вернулась в игру, а затем уверенно сравняла счет, выиграв свой гейм без проигранных очков – 3:3.

Ключевым в партии стал седьмой гейм. При счете 30:30 Свитолина вновь не справилась с первой подачей, а Швентек воспользовалась шансом и оформила еще один брейк. После этого польская теннисистка удержала преимущество и закрыла сет со второго сетбола – 6:4.

Во второй партии игра украинки резко ухудшилась. Уже в стартовом гейме Свитолина проиграла подачу, хотя Швентек не реализовала два брейк-пойнта подряд. После этого Элина сумела взять только один гейм за весь сет.

Особенно неудачным для украинки стал четвертый гейм. Свитолина окончательно потеряла ритм. Швентек начала доминировать практически во всех розыгрышах, регулярно давила на второй подаче соперницы и быстро увеличила преимущество до 5:1.

При счете 5:2 Свитолина еще попыталась зацепиться за сет и даже отыграла один сетбол на своей подаче, однако Швентек довела партию до победы в следующем гейме – 6:2.

Решающая партия оказалась очень непростой для нашей соотечественницы. Элина буквально выгрызала каждый розыгрыш, с огромным трудом набирая очки. Тем не менее украинская теннисистка смогла повести 3:0 с двумя брейками. Свитолина выиграла затяжной первый гейм на приеме, реализовав пятый брейк-пойнт, а затем подтвердила преимущество на своей подаче.

После этого Свитолина еще раз взяла подачу Иги Швентек и довела счет до 4:1. Польская теннисистка сумела сократить отставание, однако при 2:5 31-летняя одесситка вновь заработала брейк-пойнт на приеме и оказалась в шаге от победы в матче.

В финале Рима-2026 победительницу ждет американка Кори Гауфф (№4 WTA), с которой наша спортсменка встречалась пять раз, но ни разу на грунтовом покрытии. В личных встречах Свитолина ведет 3:2 и в этом году побеждала американку в четвертьфинале Australian Open и полуфинале Дубая.

Это будет шестой финал для Элины на турнирах категории WTA 1000 и третий на грунтовом покрытии. Ранее на грунте она дважды доходила до решающих матчей в Риме в 2017 и 2018 годах и оба раза становилась чемпионкой. Украинская теннисистка поборется за пятый титул на турнирах такого уровня.

Этот финал станет 25-м в ее карьере и восьмым на грунте. Всего Свитолина выиграла 19 одиночных титулов и ни разу не уступала в семи грунтовых финалах.

В текущем сезоне она выиграла турнир WTA 250 в Окленде и дошла до финала WTA 1000 в Дубае.

Как сообщал OBOZ.UA, в четвертьфинале Свитолина обыграла уроженку Москвы Елена Рыбакину (№2 WTA), которая с 2018 года выступает под флагом Казахстана – 2:6, 6:4, 6:4.

