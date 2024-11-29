Daily Mail опубликовала сенсацию о 'возвращении' Кличко в бокс. Все подробности

Легендарный украинский супертяжеловес Владимир Кличко (64-5, 53 КО), не выходивший на ринг почти восемь лет после поражения от Энтони Джошуа, планировал вернуться в бокс, чтобы побить рекорд Джорджа Формана, и стать старейшим чемпионом мира в истории.

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48-летний Кличко должен был сразиться за титул IBF 22 февраля в Саудовской Аравии, пишет британская ежедневная газета-таблоид The Daily Mail. Однако после неоднозначного возвращения Майка Тайсона в поединке с блоггером Джейком Полом устроители шоу решили отказаться от идеи привлечь Кличко. Они боятся, что бой может не соответствовать ожиданиям и навредить репутации бокса.

Несмотря на отличную физическую форму Кличко, который активно тренируется и остается вовлеченным в военные действия в Украине, организаторы не стали рисковать. Теперь на поединок с Дюбуа претендуют трое: Джозеф Паркер из Новой Зеландии, китайский нокаутер Чжан Чжилей и непобедимый немец Агит Кабайел.

Все три претендента уже находились в зоне внимания организаторов. Чжан и Кабайел даже планировали встретиться друг с другом на андеркарде боя в Эр-Рияде. Если одного из них изберут для главного боя против Дюбуа, другого могут поставить против Джозефа Паркера, чтобы определить обязательного претендента на титул IBF.

Владимир Кличко, известный своими достижениями в боксе, остается одной из величайших фигур в спорте. Золотая медаль Олимпиады, 64 победы в 69 боях и рекорд самого длинного чемпионского правления в супертяжелом весе сделали его легендой.

После завершения карьеры в 2015 году он вернулся только раз – в 2017-м, когда проиграл Энтони Джошуа в эпическом поединке на стадионе Уэмбли.

Недавно Владимир снова загорелся идеей возвращения, стремясь побить рекорд Джорджа Формана. 5 ноября 1994-го года Джордж в возрасте 45 лет вышел в ринг против Майкла Мурера и победил нокаутом в 10-м раунде.

Организаторы, учитывая интерес к легендарным возвращениям, все же продолжают искать формулу, которая объединила бы спортивную интригу и коммерческий успех. Турнир в Саудовской Аравии должен стать грандиозным событием в мире бокса 2025 года, и фанаты ожидают яркого противостояния вне зависимости от того, кто в конечном итоге станет соперником Дюбуа.

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