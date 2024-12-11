Реванш Усик – Фьюри: от результата боя зависит, вернется ли Кличко в бокс

Легендарный Владимир Кличко действительно рассматривает возможность возвращения на профессиональный ринг. В этом особенно заинтересован председатель Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх, который готов гарантировать украинцу серьезный гонорар.

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При этом, как заявил Sky Sports News сооснователь компании K2 Promotions Том Лефллер, многое относительно будущего Кличко-младшего будет зависеть от реванша Александра Усика (22-0, 14 КО) и Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО), который запланирован на 21 декабря. Менеджер Владимира исключил поединок легендарного супертяжа против соотечественника.

"Я знаю, что в какой-то момент Владимир мечтал побить рекорд Джорджа Формана и стать самым старшим чемпионом мира в супертяжелом весе. Но мы позволим ему самому сделать любое заявление. Многое зависит от того, что произойдет 21 декабря. Он не станет драться с Усиком, потому что это его соотечественник, но теперь, когда есть такие бойцы, как Даниель Дюбуа, и в зависимости от того, что произойдет, мы можем увидеть его возвращение", – сказал Лефллер.

Отметим, что эксперты GGBET называют фаворитом реванша Усик – Фьюри нашего боксера. На его победу предлагается коэффициент 1,61. Триумф Тайсона оценивается котировкой 2,73. А показатели на ничью достигают уровня 17,5.

Ранее сам Кличко-младший поделился своими ожиданиями от второго боя Александра с британцем. Интересно, что в тренировочном лагере Фьюри засветился российский боксер.

Владимир провел свой последний бой в апреле 2017 года, когда проиграл техническим нокаутом Энтони Джошуа. До этого он уступил единогласным решением судей все тому же Тайсону Фьюри. Украинец и британец должны были провести реванш, но соперник Кличко отказался от него и освободил все пояса.

Как сообщал OBOZ.UA, 1 декабря был представлен эпичный проморолик реванша Александра Усика и Тайсона Фьюри. Его уже назвали позором американских боксерских компаний.

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