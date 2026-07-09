Поляки устроили "диверсию" на еврокубковом матче киевского "Динамо" в Люблине. Видео

Киевское "Динамо" не сумело реализовать игровое преимущество в первом матче стартового раунда квалификации Лиги Европы против румынской "Университати" Клуж. Номинально домашний поединок на стадионе "Арена Люблин" завершился со счетом 0:0.

Видео дня

Встреча прервалась на 85-й минуте при счете 0:0 из-за проблем с освещением стадиона и возобновилась спустя семь минут.

Комментатор Александр Золотогорский во время трансляции отметил причину паузы и с иронией отреагировал на ситуацию: "Очень надеюсь, что сейчас починят эти фонари. Ну в Люблине же нет проблем с электричеством. Что это происходит? Какая-то диверсия просто".

Ранее в этом матче также возникала техническая проблема. В начале встречи организаторам пришлось устранять неполадки с сеткой ворот у голкипера "Динамо" Руслана Нещерета.

Команда Александра Костюка активно начала встречу и с первых минут контролировала мяч. Уже на 7-й минуте Пихаленок после подачи Редушко пробил головой в створ, но вратарь Михаил справился с ударом. Вскоре полузащитник вновь оказался в центре событий, однако его попытку после скидки Пономаренко заблокировали защитники.

Самый опасный момент первого тайма хозяева создали на 19-й минуте. После комбинации с участием Редушко, Шапаренко и Пихаленко последний пробил рядом с дальней штангой. Позже Бражко со штрафного отправил мяч выше ворот.

Румынская команда действовала преимущественно вторым номером, но на 36-й минуте создала хороший шанс. Менди замкнул передачу Макалу с правого фланга, однако Нещерет уверенно справился с ударом низом.

Перед перерывом "Динамо" упустило еще две возможности открыть счет. Сначала Шапаренко после подачи Волошина пробил выше перекладины, а в компенсированное время Дубинчак после передачи Пихаленко попал во внешнюю сторону сетки.

Статистика первой половины встречи отражала преимущество киевлян: 13 ударов против 2, по ударам в створ 2:1, по угловым 4:2.

Во втором тайме "Динамо" продолжило искать пути к воротам соперника. На 47-й минуте Бражко мощно пробил из-за пределов штрафной, но мяч оказался в руках голкипера. На 50-й минуте после углового Пихаленко Пономаренко не сумел акцентированно завершить атаку.

Наиболее опасный эпизод после перерыва создали гости. На 55-й минуте Кубиш получил передачу на левом фланге, вошел в штрафную и пробил с острого угла, однако Михавко успел заблокировать удар и перевел мяч на угловой.

Ответный матч состоится 16 июля в румынском городе Клуж-Напока на стадионе "Клуж Арена". Начало встречи запланировано на 20:30 по киевскому времени.

Победитель противостояния во втором раунде квалификации Лиги Европы сыграет с греческим ПАОК.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!