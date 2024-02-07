'Киев-Баскет' прошел без поражений баббл Суперлиги Favbet в Южном

Столичный "Киев-Баскет" завершил баббл Суперлиги Favbet в Южном уверенной победой над хозяевами БИПОЙ-Сборной Одесской области со счетом 81:63.

Киевляне с начала матча обозначили свое преимущество, которое во второй четверти довели до комфортных 10-13 очков. После большого перерыва преимущество "Киев-Баскета" сохранялось на двузначном уровне, а в четвертой четверти оно достигло 24 очков.

Киевляне надежнее соперника сыграли в защите и реализовали свои моменты с лучшим процентом – 50% против 39%.

У "Киев-Баскета" дабл-дабл оформил Вадим Заплотинский – 12 очков и 11 подборов, а самым результативным с 16 очками стал Брентли Байнум. У БИПЫ 16 очков в актив записал Маркус Льюис.

Благодаря трем победам в трех матчах в Южном "Киев-Баскет" закрепился на четвертой строчке турнирной таблицы, имея неплохие шансы завершить регулярный чемпионат в топ-3.

БИПА с одной победой в домашнем баббле и 7 победами в 23 матчах продолжает борьбу за место в плей-офф.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Южное, СК "Олимп"

"Киев-Баскет" – БИПА – 81:63 (24:17, 18:12, 17:17, 22:17)

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