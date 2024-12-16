'Киев-Баскет' добыл очередную победу в Суперлиге Favbet

"Киев-Баскет" второй раз за два дня победил "Прикарпатье-Говерлу", одолев команду из Ивано-Франковска в домашнем матче Суперлиги Favbet со счетом 75:63.

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"Говерла" выиграла старт матча, но в середине второй десятиминутки киевлянам удалось перехватить инициативу и уйти на большой перерыв с преимуществом в 7 очков. На протяжении большей части второй половины киевляне удерживали двузначное преимущество и довели матч до победы.

"Киев-Баскет" показал лучшие бросковые показатели, лучше двигал мяч и допустил меньшее количество потерь. При этом команда Дмитрия Забирченко имела небольшое преимущество над соперником по набранным очкам в трехсекундном, в быстром нападении и по очкам от игроков запасных лавы.

Лучшим в этом матче стал разыгрывающий киевлян Павел Буренко, набравший 23 очка, отдавший 9 передач и сделавший 3 подбора (РЭ 25). В составе "Прикарпатье-Говерлы" стоит отметить Илью Кабацюру, который, который и Буренко, выйдя со скамьи, набрал 23 очка.

Суперлига Favbet. Регулярный чемпионат

Киев, ПС "Венето-Спорт"

"Киев-Баскет" – "Прикарпатье-Говерла" – 75:63 (17:18, 23:15, 16:13, 19:17)

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