Категорично не делать в Китае. НОК Норвегии дал своим спортсменам перед поездкой неожиданный совет
Организация Olympiatoppen, отвечающая за подготовку элитных спортсменов Норвегии, рекомендовала национальной сборной по лёгкой атлетике полностью отказаться от употребления мяса во время соревнований в Китае, пишет Reuters. Причиной стали опасения, что мясные продукты могут содержать запрещённые вещества и привести к положительному результату допинг-теста.
Olympiatoppen, входящая в состав Норвежского олимпийского и паралимпийского комитета, подчеркнула, что в китайском мясе может присутствовать кленбутерол — гормон роста, которым в ряде случаев подкармливают животных. Несмотря на низкую вероятность, риск считается реальным.
"Исследования показали, что спортсмены непреднамеренно получали кленбутерол через мясо, поскольку в Китае некоторые животные получают гормональные добавки для ускоренного роста. Если такое мясо съесть перед допинг-тестом, результат может оказаться положительным", — говорится в рекомендациях Olympiatoppen. "Поэтому Olympiatoppen советует спортсменам полностью отказаться от мяса во время пребывания в Китае".
Соревнования по эстафетам World Athletics Relays пройдут в начале мая на Олимпийском стадионе в Гуанчжоу. Кроме того, на 3 мая запланирован этап Бриллиантовой лиги в Шанхае, в котором примут участие несколько норвежских легкоатлетов.
Всемирная легкоатлетическая ассоциация заявила, что проблема наличия кленбутерола в мясе существует не только в Китае. "Спортсмены и команды уже знают о проблемах с кленбутеролом в некоторых регионах мира — это не уникально для Китая", — подчеркнули в организации. "Все спортсмены должны соблюдать меры предосторожности и следовать рекомендациям своих команд".
Норвежская спортсменка Хенриетте Яегер, завоевавшая бронзу на дистанции 400 метров на недавнем чемпионате мира в помещении и вскоре выступающая в Китае, подтвердила, что будет придерживаться инструкций. "Я очень люблю мясо — оно полезно для организма, особенно перед стартами. Но нужно слушать профессионалов и доверять им", — сказала она в интервью норвежскому вещателю NRK.
Её соотечественница Йозефине Томин Эриксен также серьёзно отнеслась к рекомендации. "Я не хочу становиться вегетарианкой, но белок всё же нужен. Я возьму с собой протеиновые батончики из Норвегии — может, ещё немного вяленого мяса", — отметила она.
Также Olympiatoppen предупредила об общем уровне пищевой гигиены в Китае и посоветовала спортсменам питаться только в ресторанах и отелях высокого уровня.
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