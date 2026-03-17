Катастрофические потери Украины на полуфинал плей-офф ЧМ-2026 со Швецией: полный список футболистов, которых лишился Ребров
Сборная Украины по футболу в четверг, 26 марта, проведет полуфинальный стыковой матч в отборочном турнире к чемпионату мира-2026 с командой Швеции. Накануне главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров объявил список из 26 игроков, которые будут готовиться к противостоянию со скандинавами.
При этом наставник нашей сборной столкнулся с огромными кадровыми трудностями. К дисквалифицированным на полуфинал защитнику Ефиму Конопле и хавбеку Руслану Малиновскому присоединились множество травмированных ключевых футболистов.
ПОЛНЫЙ СПИСОК ПОТЕРЬ СБОРНОЙ УКРАИНЫ НА МАТЧ СО ШВЕЦИЕЙ
- форвард Артем Довбик ("Рома" Италия, травма)
- защитник Тарас Михавко ("Динамо" Киев, травма)
- защитник Николай Матвиенко ("Шахтер" Донецк, травма)
- защитник Максим Таловеров ("Сток Сити" Англия, травма)
- защитник Арсений Батагов ("Трабзонспор" Турция, травма)
- защитник Ефим Конопля ("Шахтер" Донецк, дисквалификация)
- полузащитник Руслан Малиновский ("Дженоа" Италия, дисквалификация)
- полузащитник Александр Зинченко ("Аякс" Нидерланды, травма)
Таким образом, за девять дней до игры со Швецией украинцы уже понесли катастрофические потери. Отметим, что наши соперники лишились всех вратарей, а также под вопросом участие самого дорогого футболиста в истории английской Премьер-лиги.
Напомним, что победитель украино-шведского противостояния 31 марта сыграет за путевку на мундиаль с Польшей или Албанией.
