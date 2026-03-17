Катастрофические потери Украины на полуфинал плей-офф ЧМ-2026 со Швецией: полный список футболистов, которых лишился Ребров

Сборная Украины по футболу в четверг, 26 марта, проведет полуфинальный стыковой матч в отборочном турнире к чемпионату мира-2026 с командой Швеции. Накануне главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров объявил список из 26 игроков, которые будут готовиться к противостоянию со скандинавами.

При этом наставник нашей сборной столкнулся с огромными кадровыми трудностями. К дисквалифицированным на полуфинал защитнику Ефиму Конопле и хавбеку Руслану Малиновскому присоединились множество травмированных ключевых футболистов.

ПОЛНЫЙ СПИСОК ПОТЕРЬ СБОРНОЙ УКРАИНЫ НА МАТЧ СО ШВЕЦИЕЙ

форвард Артем Довбик ("Рома" Италия, травма)

защитник Тарас Михавко ("Динамо" Киев, травма)

защитник Николай Матвиенко ("Шахтер" Донецк, травма)

защитник Максим Таловеров ("Сток Сити" Англия, травма)

защитник Арсений Батагов ("Трабзонспор" Турция, травма)

защитник Ефим Конопля ("Шахтер" Донецк, дисквалификация)

полузащитник Руслан Малиновский ("Дженоа" Италия, дисквалификация)

полузащитник Александр Зинченко ("Аякс" Нидерланды, травма)

Таким образом, за девять дней до игры со Швецией украинцы уже понесли катастрофические потери. Отметим, что наши соперники лишились всех вратарей, а также под вопросом участие самого дорогого футболиста в истории английской Премьер-лиги.

Напомним, что победитель украино-шведского противостояния 31 марта сыграет за путевку на мундиаль с Польшей или Албанией.

