Сборная Швеции лишилась самого дорогого футболиста на матч с Украиной в плей-офф отбора ЧМ-2026 – СМИ

Нападающий сборной Швеции и английского "Ливерпуля" Александр Исак получил серьезную травму и вылетел из игры на несколько месяцев. 26-летний нападающего, которого "красные" купили минувшим летом за рекордные 150 миллионов евро, сломал ногу в матче Премьер-лиги с лондонским "Тоттенхэмом".

Видео дня

Об этом информирует Sky Sports. Футболист травмировался прямо во время того, как открыл счет в матче на 56-й минуте встречи. Исак, нанося удар по воротам в борьбе з защитником, сильно подвернул ногу и не смог продолжить поединок.

В понедельник, 22 декабря, нападающий проходит медобследование, однако уже известно, что в клубе уверены в переломе. "Ливерпуль" ожидает подтверждение травмы Исака, из-за которой тот не сможет помочь сборной Швеции в полуфинале плей-офф квалификации к чемпионату мира-2026.

Теперь тренеру скандинавов Грэму Поттеру придется полностью полагаться на форварда лондонского "Арсенала" Виктора Дьекереша, который в нынешнем клубном сезоне забил семь голов в 20 матчах во всех турнирах.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Исак спровоцировал скандал, из-за которого один из болельщиков "Ньюкасла" пообещал присоединиться к ВСУ в случае победы Украины над Швецией в отборе ЧМ-2026.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!