Ребров отказался вызывать вратаря 'Реала' в сборную Украины и назвал состав на матч со Швецией

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров вызвал 26 футболистов для подготовки к стыковым матчам отборочного турнира к чемпионату мира-2026. В основной список не вошел голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин, который ранее отказывался приезжать в сине-желтою команду без гарантий игрового времени.

Как информирует официальный сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ), Ребров вызвал сразу трех дебютантов: вратаря "Динамо" Руслана Нещерета, форварда "бело-синих" Матвея Пономаренко, а также полузащитника житомирского "Полесья" Бориса Крушинского.

Состав сборной Украины

Вратари: Анатолий Трубин ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), Дмитрий Ризнык ("Шахтер" Донецк), Руслан Нещерет ("Динамо" Киев).

Защитники: Илья Забарный ("Пари Сен-Жермен" Париж, Франция), Александр Сваток ("Остин", США), Валерий Бондарь, Ефим Конопля (оба – "Шахтер" Донецк), Максим Таловеров ("Сток Сити", Англия), Виталий Миколенко ("Эвертон" Ливерпуль, Англия), Александр Тымчик ("Динамо" Киев), Богдан Михайличенко, Борис Крушинский (оба – "Полесье" Житомир)

Полузащитники: Егор Ярмолюк ("Брентфорд", Англия), Иван Калюжный ("Металлист 1925" Харьков), Олег Очеретько ("Шахтер" Донецк), Георгий Судаков ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), Руслан Малиновский ("Дженоа" Генуя, Италия), Николай Шапаренко, Александр Пихаленок, Назар Волошин (все – "Динамо" Киев), Алексей Гуцуляк ("Полесье" Житомир), Виктор Цыганков ("Жирона", Испания), Александр Зубков ("Трабзонспор" Трабзон, Турция)

Нападающие: Владислав Ванат ("Жирона", Испания), Роман Яремчук ("Лион", Франция), Матвей Пономаренко ("Динамо" Киев).

Резервный список

Евгений Волынец, Сергей Чоботенко, Эдуард Сарапий, Александр Назаренко, Игорь Краснопир (все – "Полесье" Житомир), Константин Вивчаренко, Владимир Бражко (оба – "Динамо" Киев), Егор Назарина ("Шахтер" Донецк), Алексей Сыч ("Карпаты" Львов).

Напомним, 26 марта сборная Украины в Валенсии сыграет полуфинал плей-офф к ЧМ-2026 со Швецией. В случае победы 31 марта "сине-желты" сразятся с сильнейшим в паре Польша – Албания за выход на мундиаль.

Как сообщал OBOZ.UA, бомбардир сборной Украины Артем Довбик досрочно завершил нынешний футбольный сезон.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!