'Сборная никогда не проходит': Ребров рассказал, чего ждет от плей-офф отбора ЧМ-2026

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров выразил уверенность в том, что команда впервые в своей истории преодолеет стыковые матчи в отборе к чемпионату мира по футболу. Наставник "сине-желтых" отметил, что с оптимизмом смотрит на предстоящий 26 марта полуфинал плей-офф к мундиалю-2026 со Швецией.

Видео дня

Об этом Ребров рассказал в интервью YouTube-каналу "Футбол 360". Специалист напомнил, что сборной удалось дважды сломать проклятие плей-офф в отборочных турнирах к Евро-2016 и Евро-2024, так что теперь пришло время реализовать свой шанс и выйти на ЧМ.

"Я подхожу с рабочим настроем, знаю, что все ребята готовятся. Я с ними нахожусь на связи. Они и вся страна ждут этих игр. Поэтому будем работать. Я считаю, у нас есть хорошие шансы отобраться на чемпионат мира. Это раньше говорили: сборная никогда не проходит. На чемпионат Европы мы попали через плей-офф. Да, очень тяжелый плей-офф, но все плей-офф очень тяжелые, какая бы команда тебе не попалась. Перед прошлым чемпионатом Европы были очень тяжелые игры и я уверен, сейчас тоже будут очень тяжелые", – сказал Ребров.

Напомним, сборная Украины в шестой раз в своей истории сыграет в стыковых матчах к чемпионату мира по футболу. Еще ни разу наша команда не преодолевала плей-офф к первенству, проиграв Хорватии в 97-м, Германии в 2001-м, Греции в 2009-м, Франции в 2013-м и Уэльсу в 2022-м.

Как сообщал OBOZ.UA, Сергей Ребров рассказал о грандиозных потерях сборной Украины на поединки плей-офф квалификации к ЧМ-2026.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!