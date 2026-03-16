Швеция потеряла всех вратарей на матч с Украиной в плей-офф отбора ЧМ-2026

Сборная Швеции по футболу столкнулась с грандиозными проблемами накануне полуфинального стыкового матча отборочного турнира к чемпионату мира-2026 с Украиной. Скандинавы лишились всех основных вратарей, а тренер команды Грэм Поттер вынужден искать альтернативные варианты.

Об этом информирует издание Sportbladet. Основной страж ворот шведов Виктор Йоханссон, который защищает цвета "Сток Сити" получил травму и не выходил на поле с января. Его место мог был занять 36-летний ветеран Робин Ольсен из "Мальме", однако он завершил международную карьеру.

Кроме того, тяжелый вирус подхватил голкипер "Дерби Каунти" Якоб Виделль-Зеттерстрем, который не играет с 30 января. Также разрыв крестообразных связок получил Оливер Долин из "Ковентри".

В список кандидатов на вызов в национальную сборную остаются 36-летний футболист АИКа Кристоффер Нордфельдт, который за команду провел лишь три официальных матча (последний – в 2021 году), а также Ноэль Торнквист. Однако последний не имеет игровой практики в составе итальянского "Комо".

В групповом этапе отбора к мундиалю шведы пропустили 12 голов в шести поединках. Напомним, матч Украина – Швеция состоится в испанской Валенсии 26 марта. Победитель пары сыграет с сильнейшем в дуэли Польша – Албания за путевку на ЧМ-2026.

Как сообщал OBOZ.UA, Сергей Ребров рассказал о грандиозных потерях сборной Украины на поединки плей-офф квалификации к ЧМ-2026.

