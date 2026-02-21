Канада – США. Где и когда смотреть финал Олимпиады-2026 в хоккее. Расписание трансляций

Сборные Канады и США определят обладателя "золота" хоккейного турнира зимних Игр 2026 года. Прямая трансляция финальной встречи запланирована на 22 февраля, начало в 15:10 по киевскому времени.

В полуфиналах 20 февраля Канада обыграла Финляндию со счетом 3:2, уступая 0:2 по ходу встречи: победную шайбу на 59-й минуте забросил Нейтан Маккиннон.

США в своем матче разгромили Словакию 6:2, дубль оформил Джек Хьюз.

В Украине решающую встречу олимпийского хоккейного турнира в прямом эфире покажет "Суспильне Спорт" и региональные телеканалы "Суспильного".

Также трансляция будет доступна на "Eurosport 1", который входит в подписку "Megopack" медиасервиса Megogo. Для новых подписчиков стоимость составляет 99 грн на 7 дней, а далее 449 грн. Комментировать игру буду Вадим Плачинда и Олександр Черненко.

По оценкам букмекеров, коэффициент на победу Канады составляет 2.30, на ничью в основное время 4.10, на успех США 2.73.

Противостояние сборных США и Канады остается одним из самых продолжительных в мировом хоккее. На Олимпийских играх команды встречались 19 раз: Канада ведет в серии с результатом 12–4–3.

В финалах за "золото" канадцы побеждали США в 2002 году в Солт-Лейк-Сити 5:2 и в 2010 году в Ванкувере 3:2 в овертайме; на Играх-2022 американцы выиграли 4:2 на групповом этапе.

