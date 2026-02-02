Хоккей на Олимпиаде-2026: где смотреть, полное расписание, календарь и турнирная таблица

В итальянском Милане в пятницу, 6 февраля, стартуют зимние Олимпийские игры. Традиционно одним из наиболее интересным на соревнованиях станет мужской хоккейный турнир, в котором примут участие 12 национальных сборных.

Видео дня

Спортсмены проведут по три матча на групповом этапе. Четыре лучшие сборные общей турнирной таблицы выйдут в четвертьфинал. Остальные участники пройдут в стыковой раунд, в котором пятая команда сыграет с 12-й, шестая – с 11-й, седьмая – с 10-й, восьмая – с девятой.

Официальным транслятором турнира в Украине является каналы "Суспильне" и "Суспильне Спорт", которые доступны на видеосервисе Megogo, а также площадка suspilne.media.

Действующими олимпийскими чемпионами являются финны, которые в Пекине-2022 в финале обыграли россиян – 2:1. Последних не допустили к Играм в Милане – их место заняла команда Франции, которая в отборе обыграла сборную Украины. Американцы сыграют в Италии как победители последнего чемпионата мира.

КАЛЕНДАРЬ ХОККЕЯ НА ОЛИМПИАДЕ-2026

Группа А

12 февраля, 13:10. Швейцария – Франция

12 февраля, 17:40. Чехия – Канада

13 февраля, 17:40. Франция – Чехия

13 февраля, 22:10. Канада – Швейцария

15 февраля, 13:10. Швейцария – Чехия

15 февраля, 17:40. Канада – Франция

Группа В

11 февраля, 17:40. Словакия – Финляндия

11 февраля, 22:10. Швеция – Италия

13 февраля, 13:10. Финляндия – Швеция

13 февраля, 13:10. Италия – Словакия

14 февраля, 13:10. Швеция – Словакия

14 февраля, 17:40. Финляндия – Италия

Группа С

12 февраля, 22:10. Латвия – США

12 февраля, 22:10. Германия – Дания

14 февраля, 13:10. Германия – Латвия

14 февраля, 22:10. США – Дания

15 февраля, 20:10. Дания – Латвия

15 февраля, 22:10. США – Германия

Стыковые матчи

17 февраля, 13:10.

17 февраля, 13:10.

17 февраля, 17:40.

17 февраля, 17:40.

Четвертьфиналы

18 февраля, 13:10.

18 февраля, 15:10.

18 февраля, 17:40.

18 февраля, 22:10.

Полуфиналы

20 февраля, 17:40

20 февраля, 22:10

Матч за 3-е место

21 февраля, 21:40

Финал

22 февраля, 15:10

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!