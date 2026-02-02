Хоккей на Олимпиаде-2026: где смотреть, полное расписание, календарь и турнирная таблица
В итальянском Милане в пятницу, 6 февраля, стартуют зимние Олимпийские игры. Традиционно одним из наиболее интересным на соревнованиях станет мужской хоккейный турнир, в котором примут участие 12 национальных сборных.
Спортсмены проведут по три матча на групповом этапе. Четыре лучшие сборные общей турнирной таблицы выйдут в четвертьфинал. Остальные участники пройдут в стыковой раунд, в котором пятая команда сыграет с 12-й, шестая – с 11-й, седьмая – с 10-й, восьмая – с девятой.
Официальным транслятором турнира в Украине является каналы "Суспильне" и "Суспильне Спорт", которые доступны на видеосервисе Megogo, а также площадка suspilne.media.
Действующими олимпийскими чемпионами являются финны, которые в Пекине-2022 в финале обыграли россиян – 2:1. Последних не допустили к Играм в Милане – их место заняла команда Франции, которая в отборе обыграла сборную Украины. Американцы сыграют в Италии как победители последнего чемпионата мира.
КАЛЕНДАРЬ ХОККЕЯ НА ОЛИМПИАДЕ-2026
Группа А
12 февраля, 13:10. Швейцария – Франция
12 февраля, 17:40. Чехия – Канада
13 февраля, 17:40. Франция – Чехия
13 февраля, 22:10. Канада – Швейцария
15 февраля, 13:10. Швейцария – Чехия
15 февраля, 17:40. Канада – Франция
Группа В
11 февраля, 17:40. Словакия – Финляндия
11 февраля, 22:10. Швеция – Италия
13 февраля, 13:10. Финляндия – Швеция
13 февраля, 13:10. Италия – Словакия
14 февраля, 13:10. Швеция – Словакия
14 февраля, 17:40. Финляндия – Италия
Группа С
12 февраля, 22:10. Латвия – США
12 февраля, 22:10. Германия – Дания
14 февраля, 13:10. Германия – Латвия
14 февраля, 22:10. США – Дания
15 февраля, 20:10. Дания – Латвия
15 февраля, 22:10. США – Германия
Стыковые матчи
17 февраля, 13:10.
17 февраля, 13:10.
17 февраля, 17:40.
17 февраля, 17:40.
Четвертьфиналы
18 февраля, 13:10.
18 февраля, 15:10.
18 февраля, 17:40.
18 февраля, 22:10.
Полуфиналы
20 февраля, 17:40
20 февраля, 22:10
Матч за 3-е место
21 февраля, 21:40
Финал
22 февраля, 15:10
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!