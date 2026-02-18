Финляндия сотворила камбэк года в хоккее на Олимпиаде-2026. Видео

Сборная Финляндии по хоккею в дополнительное время победила команду Швейцарии в четвертьфинале Олимпийских игр в Милане (3:2). За шесть минут до конца основного время суоми уступали 0:2, но дважды отличились в третьей двадцатиминутке, при этом счет был сравнен за 72 секунды до конца. В овертайме решающую шайбу забил Арттури Лехконен.

Видео дня

Швейцария уверенно начала матч и быстро оформила двухголовое преимущество, но в финальном периоде финны сумели переломить ход встречи. Победный гол Лехконена в дополнительное время был забит на третьей минуте овертайма.

Финляндия ранее завоёвывала медали на четырёх из пяти последних Олимпиад, и эта победа позволила сборной вновь остаться в числе претендентов на награды, в то время как Швейцария завершила турнир на стадии четвертьфинала.

Полуфинальные пары будут определены по новому посеву: первая команда сыграет с последней, а вторая – с третьей. Ранее свои полуфинальные места обеспечили Словакия и Канада, а США и Швеция разыграют последнюю путевку в полуфинал позже в среду.

Как сообщал OBOZ.UA, в параллельном четвертьфинале сборная Канады по хоккею оказалась на грани вылета после спорного эпизода с засчитанной шайбой соперника. В момент гола чехи находились на льду вшестером против пятёрки североамериканцев, однако арбитры не увидели лишнего хоккеиста, не зафиксировали нарушение и оставили взятие ворот в силе. В итоге североамериканцы вырвали победу со счетом 4:3 и продолжили борьбу за "золото".

