'Приучил к жесткости': почему Украина привезла на Олимпиаду лишь одну тяжелоатлетку, но ожидает от нее минимум 'серебра' Парижа-2024

В тяжелой атлетике на Олимпийских играх-2024 Украина представлена только одной спортсменкой Камилой Конотоп, однако это та атлетка, которая может вести борьбу за победу в весе до 59 кг. Так считает тренер национальной сборной и первая олимпийская чемпионка страны в этом виде Наталья Скакун.

Видео дня

В разговоре с OBOZ.UA Скакун объяснила, почему во всегда медальной тяжелой атлетике у Украины такое крошечное представительство в Париже и вспомнила, как сама соревновалась в Афинах с температурой.

– Да, в Париже в нашем виде спорта выступит только одна спортсменка. Но Камила Конотоп – это уже очень опытная атлетка, призер чемпионата мира и победительница чемпионата Европы. Она уже не в первый раз будет на Олимпиаде. Поскольку на прошлых Играх она заняла пятое место, я надеюсь, что Камила и тренерский состав приложили все усилия для того, чтобы во Франции она попала минимум в тройку призеров.

– Как так получилось, что в всегда медальной тяжелой атлетике у нас в Париже столь скромное представительство?

– Потому что каждый раз после окончания Олимпийских игр правила отбора на них ужесточаются. Раньше, когда я выступала, попасть на Олимпиаду было гораздо проще, поскольку в нашем виде спорта не было именных лицензий.

Для того чтобы отобраться на Игры и завоевать для себя лицензию, нужно выступить на пяти основных соревнованиях разного класса. И каждый раз ты должен поднимать килограммы, которые будут в рейтинге десятки мира. Это очень тяжело, потому что эти соревнования длятся почти два года. Все это постоянно на интенсивных тренировках, больших нагрузках.

А мы все люди, иногда у спортсмена случается даже небольшой насморк или тот самый ковод. И болезнь не позволяет атлету хорошо подготовиться к какому-либо этапу. Это очень трудно.

– Просто, когда смотришь чемпионат Европы, как у нас столько девушек среди призеров, даже были по две в одной категории на пьедестале, если я не ошибаюсь. А тут раз – и еще награды Олимпиады борется только один спортсмен.

– Да, но сейчас очень и очень тяжело получить именно ту именную лицензию. В Европе Украина действительно одна из самых сильных в тяжелой атлетике. А в мире нужно еще больше и усерднее работать, чтобы подготовиться и быть в первой десятке рейтинга. Близки к попаданию в нее, кроме Камилы, были Светлана Самуляк, Анастасия Маневская, Анна Давыдова.

Это были такие претендентки, также готовые побороться за олимпийские награды. Но один из этапов пропустила, и ты автоматически выпадаешь из этого отбора.

– То есть в течение этих двух лет у девушки вообще не имели права на ошибку?

– Да. Главное было по сумме двоеборья постоянно попадать в десятку сильнейших. А после всех этапов уже смотрели, если по этой топ-10 оказались по два участника от страны, то их тоже могут не допустить. Только один спортсмен от страны как раз в конкретной категории. Потому что у нас их много.

И некоторым странам, вообще не прошедшим отбор по рейтингу, они могут давать индивидуальные лицензии, чтобы расширить географию и на соревнования попал хотя бы один представитель от сборной. А Камилла у нас вторая по рейтингу. И мы надеемся, что на Олимпийских играх ничего не помешает ей.

Конечно, в Париже нам бы хотелось золотую медаль, но и серебряная – это тоже неплохо. Для того чтобы на пьедестале был флаг Украины.

– Да, очень хотелось. И мы так надеялись на прошлой Олимпиаде на Ирину Деху, но к сожалению одна попытка классная, а с другой не сложилось.

– К несчастью. Иногда так бывает. Много лет тренируешься, проходишь через постоянную подготовку и сборы, личная жизнь уходит на второй план, а когда подходит момент такого пика, иногда бывают и травмы, и, как я говорила, малейшее заболевание, какой-то грипп, и оно все может перечеркнуть. Так, как у меня вышло на Олимпиаде-2004.

Я тоже могла не выступать тогда в Афинах, потому что ехала на Игры с температурой. И тренерский коллектив должен был принимать решение непосредственно в Греции. Когда я приехала туда в таком состоянии, то личный вес у меня упал на 2 кг, но мы решили, что все равно буду выступать и, слава Богу, что все у нас сложилось. И я очень надеюсь, что и наша Камилка будет с наградой.

– Когда смотришь интервью Камилы, она кажется немного закрытой. Или просто сосредоточенной на чем-нибудь своем.

– Возможно, это для тех, кто не знает ее. Это у нее такой защитный механизм. А так она веселая и приветливая девочка. Она очень рано начала тренироваться, знаете ли, и ее личный тренер Валерий Николаевич Никулин приучил ее к такой жесткости. Возможно, с таких меньших лет она немного замкнута и старается меньше кому-то открываться или что-то рассказывать.

Иногда, когда мы собирались на качество соревнования и у меня хотели взять интервью, мой тренер Рыков говорил, мол никому ничего не рассказывай. Пусть лучше потом, когда дело будет сделано. У него были свои суеверия. И вот он старался и говорил мне, не давай интервью.

– Но иногда кажется, что Конотоп так "железная" спортсменка – когда выходит на помост, то как будто вообще не волнуется, абсолютно уверена в своих силах.

– Вы понимаете, что спортсмен должен держать свои эмоции внутри как психологически, так и физически. Даже если у нее что-то будет болеть, она будет знать так же, как и я. Ехала и знала, что нужно. Для страны нужно.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что "судьи должны дать Беленюку шанс". Тренер сборной Украины рассказал о претензиях к рефери на Олимпиаде-2024 и как Иран влияет на судейство.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!