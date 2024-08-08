Драма дня: украинская фаворитка Олимпиады получила травму во время битвы за медали

Украинская тяжелоатлетка Камила Конотоп получила травму во время выступления на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Наша соотечественница, которая считалась одной из главных претенденток на медали в весовой категории до 59 килограмм, "сломалась" прямо на помосте, повредив заднюю поверхность бедра.

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Камила заявила на первую попытку в рывке самый высокий вес среди всех участников – 104 кг. Уверенно справившись со штангой, наша соотечественница побила олимпийский на тот момент рекорд и возглавила общую таблицу.

Во второй попытки украинка решила поднять планку на два килограмма. Начав поднимать снаряд, Конотоп уже на первых секундах почувствовала боль в задней поверхности бедра и прекратила попытку поднять штангу.

23-летняя харьковчанка через некоторое время вышла на свою заключительную попытку, однако быстро поняла, что травма не позволит побороться за вес. В итоге это стоило Конотоп высокого места – соревнования в рывке она закончила на пятом месте.

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