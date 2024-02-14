Третий раз в карьере! Украинка стала абсолютной чемпионкой Европы по тяжелой атлетике. Видео

Харьковчанка Камила Конотоп (весовая категория до 59 кг) завоевала золотую медаль чемпионата Европы по тяжелой атлетике, который в эти дни проходит в Софии. 22-летняя украинка подняла 105 кг в рывке и 125 кг в толчке. Суммарное значение в 230 кг позволило нашей соотечественнице стать абсолютной чемпионкой.

Конотоп на 15 кг опередила обладательницу второго места, француженку Дору Чакунте. Третьей стала Саара Ретулайнен из Финляндии (214 кг).

Для Конотоп победа в Болгарии стала третьей золотой медалью континентального первенства в карьере. Украинская тяжелоатлетка триумфовала в 2021-м и 2023-х годах. В 2022 Конотоп довольствовалась "серебром" ЧЕ.

В 2022 году Камила Конотоп стала абсолютной чемпионкой Европы по тяжелой атлетике среди спортсменов младше 23 лет в албанском Дурресе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!