Камера подсмотрела, что сказала тренерша Ярославе Магучих перед рекордными прыжками на Абсолютном чемпионате мира. Видео

Знаменитая украинская прыгунья Ярослава Магучих уже обеспечила себе "золото" Абсолютного чемпионата мира, когда продолжила выступление на высоте 2,04 м. Перед третьей попыткой украинская легкоатлетка подошла к Татьяне Степановой, и тренер поддержала свою подопечную.

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Первые две попытки Магучих на 2,04 м были близкими к успешным. Перед третьей попыткой спортсменка ненадолго подошла к тренеру.

"Ты летаешь сегодня. На этих эмоциях ты можешь прыгнуть классно. Летать в конце сезона... Наконец-то", — сказала Степанова.

Взять 2,04 м Магучих в этот вечер не удалось: третья попытка оказалась неудачной. На результат это не повлияло, поскольку "золото" украинка уже гарантировала себе на высоте 1,99 м.

Магучих преодолела планку 1,99 м со второй попытки. Ее главная соперница Никола Олислагерс не смогла взять эту высоту, после чего украинка досрочно гарантировала себе победу и первый титул чемпионки Абсолютного чемпионата мира.

После победы Ярослава дала небольшой комментарий, где призналась, что осталась недовольна своим первым прыжком на высоте 1,99 м.

Как сообщал OBOZ.UA, за победу на турнире украинская легкоатлетка получит 150 тысяч долларов призовых.

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