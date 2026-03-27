Шевченко впервые отреагировал на фиаско сборной Украины в матче со Швецией и сказал, что ждет Реброва

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко анонсировал серьезный анализ выступления национальной команды в отборочном турнире к чемпионату мира-2026. Легендарный нападающий, комментируя поражение сборной Сергея Реброва от Швеции в отборочном полуфинале плей-офф, подчеркнул, что "сине-желтые" не выполнили задачу.

Видео дня

Об этом Шевченко заявил в интервью официальному сайту УАФ. Глава украинского футбола выразил недовольство результатом матча со скандинавской командой. По его словам, решение в отношении будущего Реброва на посту главного тренера будет принято в ближайшее время после спарринга с Албанией 31 марта.

"Прежде всего хочу поблагодарить болельщиков за поддержку сборной Украины. Мы недовольны результатом, ведь задача на цикл не выполнена. Сейчас сборной нужно достойно сыграть второй матч, показать характер и силу духа. После этой товарищеской игры мы проведем полный анализ отборочного цикла, поговорим с главным тренером и примем решение в пользу будущего национальной сборной", – сказал Шевченко.

Отметим, что по данным журналистов, Ребров не будет продлевать контракт с УАФ, который действует до лета. Его место на посту тренера сборной Украины может занять иностранец.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!