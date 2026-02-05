Как выглядит изнутри жилье в Олимпийской деревне для украинских спортсменов на Играх-2026. Видео

Жилье в Олимпийской деревне для спортсменов, приехавший на Игры-2026 в Милан и Кортини-д'Ампеццо выглядит скромно и максимально функционально, без излишеств. Видео-обзор изнутри опубликовал украинский спортивный журналист Александр Гливинский.

В помещении размещены кровать у окна, небольшой стол, на котором можно поставить ноутбук, компактные шкафы и вешалки для одежды. Пространства немного, однако оно организовано так, чтобы спортсмен мог разместить личные вещи и отдохнуть между стартами.

Отдельно предусмотрен санузел с душевой кабиной, умывальником и туалетом, без дополнительных удобств. Как отметил Гливинский, условия аскетичные, но полностью соответствуют концепции экономичности, которую организаторы применяют на этих Олимпийских играх.

В жилье размещены подробные инструкции для спортсменов. В них указаны правила пользования электроприборами, включая ограничение на одновременное использование техники, рекомендации по энергосбережению и напоминания о бытовой безопасности. Также есть отдельные памятки по поддержанию чистоты, запрету заходить внутрь в снежной обуви и правильному использованию санузла.

Журналист обратил внимание и на информационные материалы с символикой Игр-2026, включая изображения официальных талисманов. По его словам, основной акцент для спортсменов все равно будет сделан не на быт, а на подготовку и выступления, поскольку большую часть времени они проведут на тренировках и соревновательных склонах.

При этом он отметил, что в помещениях сохраняется относительная тишина, хотя разговоры за стенами слышны, поэтому участникам выдают беруши. В целом условия проживания охарактеризованы как простые, строгие и ориентированные исключительно на спортивный результат.

Напомним, официальная церемония открытия Олимпиады-2026 состоится 6 февраля в 21:00 по киевскому времени. В соревнованиях примут участие 46 украинских спортсменов, представляющих страну в 11 из 16 видов спорта, больше всего — на трассах биатлона и санного спорта. В состав делегации также вошли 42 тренера и медицинских работников и 15 членов штаба сборной Украины.

